Il colosso Oppo, un po’ a sorpresa per tutti, ha appena lanciato il suo nuovo smartphone di fascia media, il Reno 8T. Nonostante sia considerato di fascia media non rinuncia certo ad alcune specifiche da top.

Un esempio su tutti è sicuramente la fotocamera posteriore, formata da un sensore da ben 100 megapixel. Scopriamo insieme tutte le altre caratteristiche.

Oppo Reno 8 T: arrivato a sorpresa

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il colosso ha scelto un processore MediaTek Helio G99 octa core con processo produttivo a 6 nm e frequenza di picco di 2,2 GHz, unito a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Non manca la tecnologia di espansione RAM di Oppo, che appunto permette di “aumentare” la RAM andando ad utilizzare lo spazio della ROM.

Il display dello smartphone è da 6,4 pollici in tecnologia AMOLED e con frequenza d’aggiornamento di 90 Hz. La batteria è invece da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida 33W SUPERVOOCTM, che permette di ricaricare il 100% in 67 minuti e che offre fino a 2,01 ore di conversazione con una carica di soli 5 minuti. Per il sistema operativo, c’è ovviamente la ColorOS 13.

Il punto forte del dispositivo è sicuramente il comparto fotografico: Oppo Reno8 T monta infatti una fotocamera principale da ben 100 MP f/2.2, unita a una fotocamera Microlens (perfetta per scattare foto macro) da 2 MP con ingrandimento 20x e 40x. La fotocamera frontale è invece da 32 MP. Sono supportate anche le tecnologie AI Portrait Super Resolution, Bokeh Flare Portrait, Selfie HDR, AI Portrait Retouching e Flash Snapshot per le foto. Reno8 T è disponibile da ieri su Oppo Store, Amazon e presso i principali rivenditori ad un prezzo consigliato al pubblico di 399.99 euro.