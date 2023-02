Ashton Kutcher ha detto che Mila Kunis, sua moglie e costar in “That ’70s Show“, ha insistito perché riprendessero i loro ruoli nella nuova serie spin-off di Netflix.

“In un’intervista, l’attrice ha detto:”Dobbiamo tutta la nostra carriera a questo spettacolo. Non importa quale sia la sceneggiatura, lo vogliamo fare‘”, ha detto Kutcher in una storia di copertina digitale per Esquire, pubblicata su Martedì.

Kutcher e Kunis sono diventati famosi grazie ai ruoli rispettivamente di Michael Kelso e Jackie Burkhart nella sitcom di successo della Fox “That ’70s Show”.

La serie, durata otto stagioni tra il 1998 e il 2006, era incentrata su un gruppo di adolescenti che vivevano a Point Place, nel Wisconsin.

Ecco la trama di cosa tratta

Le due star hanno interpretato degli adolescenti alle prime armi in “That ’70s Show” e hanno iniziato a frequentarsi nella vita reale molto tempo dopo la conclusione della serie. Kutcher e Kunis sono sposati dal 2015 e ora hanno due figli.

Una serie spin-off intitolata “That ’90s Show” è stata presentata in anteprima su Netflix il 19 gennaio ed è incentrata su Leia Forman (Callie Haverda), figlia dei personaggi di “That ’70s Show” Eric Forman (Topher Grace) e Donna Pinciotti (Laura Prepon ).

La stagione di 10 episodi presenta molti membri del cast familiari, tra cui Kutcher e Kunis. Durante i loro cameo nella premiere della serie, Kelso e Jackie rivelano che sono tornati insieme e si stanno risposando per la seconda volta. Hanno anche un figlio di nome Jay Kelso (Mace Coronel), che diventa di interesse di Leia nello show.