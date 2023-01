Unieuro riesce ancora una volta ad avere la meglio sui tantissimi rivali del settore, i prezzi disponibili nel periodo sono sempre più bassi ed economici, con la possibilità comunque di riuscire a mettere le mani su prodotti di qualità, ed un risparmio che altrimenti difficilmente riusciremmo a raggiungere.

Il rapporto qualità/prezzo è molto più conveniente di quanto avreste mai immaginato, proprio in questi giorni gli acquisti possono essere tranquillamente completati da chiunque lo desideri, recandosi personalmente in un negozio fisico, oppure affidandosi anche al sito ufficiale, dove si possono trovare i medesimi sconti, e la spedizione gratis a domicilio.

Unieuro, nuovi sconti assurdi su tanti prodotti

Con Unieuro gli amanti del mondo Apple e Samsung troveranno letteralmente pane per i propri denti, poiché sono davvero tantissimi gli sconti da non perdere, con prezzi anche molto più bassi del normale listino. Si parte, ad esempio, con gli 899 euro necessari per l’acquisto di un Galaxy Z Flip4 o di un recentissimo iPhone 14, entrambi in vendita nelle varianti da 128GB di memoria interna (stesso prezzo, se interessati, per il MacBook Air da 14 pollici). La spesa cresce di circa 100 euro, nel momento in cui si vorrà acquistare un Galaxy S22 Ultra 5G.

Le alternative proposte dal volantino sono decisamente più economiche, toccano il massimo con lo Xiaomi 12T Pro a 799 euro, per poi scendere a capofitto verso i 499e uro di Honor 70 e similari. Tutti i dettagli sono raccolti online.