In attesa del mese di febbraio continuano le grandi promozioni della telefonia mobile per tutti gli utenti. TIM, Vodafone, Iliad e WindTre rilanciano la loro proposta sul mercato delle ricaricabili in questi giorni con quattro iniziative davvero da non perdere per chi vuole risparmiare sui propri costi mensili.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori offerte in vista di febbraio

Tra le grandi proposte, non si può non partire dalla TIM Wonder. La ricaricabile del gestore italiano predispone consumi senza limiti per le chiamate e gli SMS con la garanzia di ben 100 Giga per navigare in internet. Il costo di questa promozione sarà di soli 9,99 euro ogni mese.

Una prima risposta a TIM arriva da parte di Vodafone, con il gestore inglese che ha deciso di rilanciare la sua Special 100 Giga. In linea con il recente passato, i clienti che attivano questa promozione avranno a loro disposizione telefonate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 100 Giga per internet con un costo di 9,99 euro.

Nuova risposta, invece, di Iliad a TIM ed a Vodafone con il ritorno nei listini della Giga 150. La promozione, tra le più apprezzate dai clienti del gestore francese prevede sempre lo schema di 150 Giga per navigare in rete con consumi infiniti per chiamate ed SMS a soli 9,99 euro.

La ribattuta di WindTre agli altri operatori, infine, si materializza con la WindTre Star+. I clienti che scelgono questa tariffa avranno minuti senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 70 Giga al costo di 7,99 euro ogni trenta giorni.