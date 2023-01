L’operatore Tim Italia aveva lanciato durante il periodo natalizio una nuova opzione con Giga Illimitati per alcuni suoi già clienti di rete mobile. In principio doveva essere disponibile fino allo scorso 8 gennaio 2023.

Il colosso ha successivamente deciso di prorogarla e ora, di lasciarla disponibile anche per tutto il mese di febbraio 2023. Ricordiamoci insieme tutti i dettagli.

Tim propone anche a febbraio l’opzione Giga Illimitati

L’opzione Giga Illimitati 5G a 4,99 euro al mese, permette di ottenere traffico internet mobile “illimitato” utilizzabile anche in 5G se c’è copertura e se il dispositivo è compatibile. Non è previsto alcun costo di attivazione ma solamente il primo mese anticipato.

La parola illimitato è posta tra virgolette perché, vi ricordiamo, che l’operatore per le offerte con “Giga illimitati” considera uso non conforme a buona fede il superamento di 600 Giga mensili. Dunque, rispetto alle attuali opzioni aggiuntive che permettono di ottenere Giga illimitati, in questo caso l’add-on TIM Giga Illimitati 5G consente anche di ottenere l’abilitazione alla rete 5G se non è già presente con l’offerta principale attiva.

L’opzione prevede la fruizione dei video da smartphone e tablet in qualità HD/UHD. Inoltre, nel dettaglio, l’opzione permette l’abilitazione alla navigazione 5G fino a 2 Gbps in download e fino a 150 Mbps in upload. L’opzione Giga Illimitati 5G sarà da considerarsi aggiuntiva rispetto all’offerta dati già attiva sulla linea, pertanto, in caso di disattivazione di quest’ultima, verrà cessata automaticamente anche l’offerta Giga Illimitati 5G.