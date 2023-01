realme 9 ad un SUPER prezzo su Amazon, costa il 30% in meno ed è sotto i 180 euro

La giornata di oggi vede su Amazon un’offerta clamorosa che riguarda il celebre smartphone realme 9.

Amazon propone il realme 9 soli 197,70 € con lo sconto del 29% sul prezzo originale

Tra le sue principali caratteristiche, questo smartphone presenta la trama ondulata in 3D, la quale è dinamica grazie al rivestimento atomico in nanostampa. Inoltre lo smartphone è dotato anche di uno scanner per le impronte digitali che permettono di sbloccare il telefono nel più breve tempo possibile. Per quanto concerne invece le caratteristiche tecniche, trovano spazio 128 giga di spazio di archiviazione interno con 6 giga di memoria RAM disponibile. Questo è solo l’inizio per un dispositivo che in questa versione possiede anche una batteria da 5000 mAh oltre ad una fotocamera da 108 megapixel.

Il prezzo è eccezionale visto che lo sconto del 30% lo porta a soli 197,70 €. Ricordiamo che il prezzo originale su Amazon è di 279,99 €.inoltre tutte le persone che lo acquistano devono sapere che hanno 30 giorni per effettuare il reso gratuito oltre a due anni di garanzia nel momento in cui decidono di tenere lo smartphone. Per poterlo acquistare bisogna solo completare l’acquisto adesso.