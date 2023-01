Very Mobile è uno degli MVNO migliori in Italia e passare a quest’operatore può essere un’ottima scelta. Uno dei motivi sta nel fatto che la portabilità con il gestore virtuale di WINDTRE è valorizzata da un buono Amazon da ben 10 euro, il quale può essere speso per ogni acquisto che abbiamo intenzione da effettuare. Ma dovete sbrigarvi: l’offerta scadrà a fine gennaio.

Inoltre, i buoni Amazon che ha a disposizione l’operatore virtuale sono purtroppo limitati: 3.000 in tutto. Quindi, per non perdere questa opportunità, vi conviene affrettarvi e sottoscrivere una delle offerte che ha disponibili Very. Scopriamole subito di seguito.

Very Mobile, come ricevere il buono Amazon da 10 euro

Per avere il buono Amazon con Very è necessario andare su questa pagina. Successivamente, dovremo scegliere tra i piani tariffari proposti dall’operatore e capire qual è quello che può fare più al caso nostro.

Quello che sicuramente risulta a tutti più interessante poiché sia ricco che economico è quello da 6,99 euro al mese. All’interno di questo piano, ci sono minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri mobili e 100 GB di traffico dati in 4G. L’unica pecca è che quest’offerta può essere sfruttata solamente dai clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri.

Altrimenti, possiamo scegliere il piano da 7,99 euro al mese, dove troviamo minuti e SMS illimitati ma con 150 GB di traffico dati in 4G, oppure ancora Very a 9,99 euro al mese, con cui i GB si alzano a 220.

I costi di attivazione e di spedizione della SIM sono pari a zero, tuttavia la portabilità è ad appannaggio solo per chi viene da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, Tiscali, Lyca ed elimobile. Mentre per i clienti di Kena Mobile, ho.Mobile, TIM, WindTre e Vodafone, i piani disponibili sono Very a 12,99 euro e 13,99 euro al mese, con minuti e SMS illimitati e, rispettivamente, 150 GB e 200 GB al mese.