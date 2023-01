SCONTO del 50% su 6 lampadine LED con Alexa, costano 4 euro l'una

Un tocco di luminosità al proprio ambiente non guasta mai, soprattutto quando si tratta di rapportarsi alle nuove proposte del mondo della tecnologia. Amazon è totalmente pieno di tutto ciò e infatti propone svariate alternative soprattutto quando si tratta di lampadine Wi-Fi compatibili con i vari assistenti vocali. In questo caso c’è un set di ben 6 pezzi, 6 lampadine smart LED in grado di illuminarsi di svariati colori.

Lampadine smart su Amazon a soli 23,99 €, l’offerta con coupon del 50%

Le lampadine del celebre marchio Aigostar di tipo G45, anno un attacco E14, quindi uno dei più piccoli. Sono in grado di funzionare in simultanea o anche da sole, il tutto con l’applicazione ufficiale dell’azienda. Dovrete solo connetterle al Wi-Fi mediante la connessione guidata da smartphone. Potrete comandarle anche con il celebre assistente vocale Alexa.

Il controllo e a distanza e il prezzo è davvero eccezionale grazie allo sconto del 50% con coupon direttamente su Amazon. Il prezzo è di 23,99 €, per cui completate subito l’acquisto. Avete ovviamente anche il periodo di reso di 30 giorni dopo l’acquisto.