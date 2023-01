L’operatore Vodafone Italia ha iniziato ad inviare comunicazione ad alcuni clienti di rete fissa per avvisarli che, a partire da marzo 2023, alcune offerte subiranno degli aumenti.

La comunicazione è presente anche sulla fattura del mese di gennaio 2023 nella sezione “comunicazioni importanti”. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Vodafone: da marzo 2023 alcune offerte di rete fissa subiranno degli aumenti

Ecco la nota presente nella fattura di gennaio 2023: “A seguito di un aumento generale e sostanziale dei costi complessivi e per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico, ti informiamo che le tue condizioni contrattuali cambieranno. A partire dal 22 Marzo 2023 il costo della tua offerta di rete fissa aumenterà di 1,99 euro al mese. Per maggiori dettagli vai su voda.it/info“.

Non si conosce la lista delle offerte coinvolte e al momento non è stata pubblicata alcuna nuova comunicazione dedicata sul sito dell’operatore nella sezione Vodafone Informa. In questo caso, dovrebbe trattarsi di un nuovo scaglione della rimodulazione comunicata dal 15 Settembre 2022 ed entrata in vigore a partire dal 15 Novembre 2022.

Chi è stato coinvolto dall’aumento con i precedenti scaglioni comunicati nei mesi scorsi, entrati in vigore dal 15 Settembre 2022, dal 15 o dal 28 Novembre 2022 o dal 7 Dicembre 2022, non subirà un ulteriore aumento a partire dal 22 Marzo 2023. I clienti di rete fissa Vodafone impattati dall’aumento che non intendano accettare la rimodulazione, avranno la possibilità di esercitare il diritto di recesso per modifica delle condizioni contrattuali, recedendo dal contratto o passando ad altro operatore mantenendo il loro numero, senza penali né costi di disattivazione.