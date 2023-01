Laser, ecco cosa saranno in grado di fare dei semplici fasci di luce

Nell’ultimo decennio, ricercatori e ingegneri hanno lavorato per sviluppare una tecnologia in grado di inviare comunicazioni via aria utilizzando i laser. L’obiettivo è quello di creare un sistema capace di offrire internet senza la necessità di passare per la fibra ottica, ma anche per altri scopi. Recentemente, un team dell’Università del Maryland ha stabilito un nuovo record nella trasmissione di un laser attraverso l’aria, appunto.

Laser: la fisica sta facendo passi da gigante

Nel 2014, il team ha dimostrato di essere in grado di trasmettere un laser per 45 metri con una buona efficienza di trasmissione. L’approccio utilizzato è stato possibile grazie all’utilizzo di un laser ad alta energia che emetteva impulsi ultra-brevi, in grado di creare un lungo filamento di plasma nell’aria.

Recentemente, il team ha ripetuto l’esperimento con successo, riuscendo a trasmettere il laser per 50 metri. Il professor Howard Milchberg, capo del team, ha dichiarato: “Il desiderio di inviare un fascio di luce ad alta potenza lungo un corridoio pubblico lungo 50 metri innesca naturalmente importanti problemi di sicurezza. Fortunatamente, abbiamo ottenuto un’eccellente collaborazione sia dalla fisica che dall’ufficio per la sicurezza ambientale del Maryland.”

Il team ha fatto passare il laser all’interno del corridoio della struttura e la loro impresa ha consentito la trasmissione del 20 percento del segnale. In una configurazione di laboratorio, gli esperti sono stati in grado di trasmettere il 60 percento del segnale. Il professor Milchberg ha dichiarato: “Il raggiungimento della scala di 50 metri per le guide d’onda aeree apre letteralmente la strada a guide d’onda ancora più lunghe e molte applicazioni. Sulla base dei nuovi laser che presto otterremo, abbiamo la ricetta per estendere le nostre guide a un chilometro e oltre.”

Ci saranno sicuramente ancora molti ostacoli da superare, ma questo record dimostra che la tecnologia sta rapidamente progredendo verso la realizzazione di un sistema di comunicazione via laser affidabile e sicura.