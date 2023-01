Ice Universe ha condiviso in rete un’immagina che mostra un dispositivo Android presumibilmente prodotto da Coca Cola. A differenza di altri marchi ben noti, Coca Cola non ha mai palesato la volontà di inserirsi nel settore e non vi sono tracce di precedenti collaborazioni con altre aziende.

Secondo la fonte, però, presto potremmo assistere all’arrivo di un primo smartphone Coca Cola e probabilmente si tratterà di un dispositivo già esistente la cui azienda produttrice collaborerà con il colosso per offrire un nuovo design al suo smartphone.

Coca Cola e Realme 10 si fondono e danno vita a uno smartphone tutto nuovo!

Secondo le voci emerse, Coca Cola potrebbe lanciare uno smartphone. Le informazioni diffuse in rete non si limitano a rendere nota un’immagine che svela il design del dispositivo e propongono alcuni dettagli aggiuntivi secondo i quali l’azienda collaborerà con Xiaomi per dar vita a un Redmi 10 con design del tutto originale.

Lo smartphone manterrà invariato il suo display LCD da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz e continuerà ad essere alimentato da un chip Qualcomm Snapdragon 695 e da una batteria da 5000 mAh. Nessuna modifica sarà apportata al comparto fotografico, composto da due sensori con principale da 108 megapixel. A subire un aggiornamento sostanziale sarà tutta la parte posteriore dello smartphone, che accoglierà una scocca caratterizzata dalla presenza del logo Coca Cola.

Non è ancora possibile affermare che il dispositivo mostrato in foto sia già in fase di sviluppo e non è chiaro se quanto emerso sarà effettivamente destinato a diventare realtà ma presto potrebbero farsi strada maggiori informazioni.