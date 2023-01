Una ciabatta multipresa è lo strumento ideale per favorire quotidianamente la connessione di più dispositivi in contemporanea, ancora meglio se dotata di un comodo interruttore che permette di interrompere immediatamente l’erogazione della corrente. Con le nuove offerte Amazon gli utenti potranno effettivamente acquistare uno dei modelli più richiesti del momento.

Ciabatta multipresa in offerta, ecco il nuovo sconto

La ciabatta multipresa di BTicino è un prodotto utile e funzionale per la maggior parte dei consumatori in Italia, con la diffusione di un numero sempre più elevato di dispositivi elettronici, ci ritroviamo quotidianamente a fare i conti con difficoltà di ricarica e di connessione. Per questo motivo risulta fondamentale avere tra le mani un prodotto che permetta di collegare simultaneamente più device, favorendone appunto la ricarica.

Da BTicino arriva la soluzione, il modello in questione presenta un totale di 9 slot, suddivisi in 3 prese P30 (le classiche schuko, per intenderci) da 16A e 6 prese bipasso (con messa a terra centrale) da 10/16A, per una potenza massima complessiva di 2500W e 250V. La classe di efficienza energetica è la A.

Il prodotto può essere acquistato dagli utenti a soli 12,99 euro, un prezzo estremamente ridotto in confronto al listino originario che si aggirerebbe attorno ai 19,43 euro, grazie ad uno sconto del 33% (PREMETE QUI per comprarla). L’offerta è limitata nel tempo, non sappiamo quando scadrà, nè verrà disattivata, per questo motivo consigliamo di prendere rapidamente una decisione.