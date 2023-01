Power Bank Wireless da 10000 mAh su Amazon con un SUPER sconto

La paura di lasciare che il proprio smartphone forse a scaricarsi durante una giornata fuori, magari con più ore del normale, attanaglia tutti gli utenti. Chiaramente quando non si è in possesso di un vero e proprio Battery phone, questo può capitare più volte e proprio per questo bisogna prendere delle precauzioni. Il tutto magari portando con sé un Power bank, oggetto ormai usato da tutti. In questa giornata, potete notare la grande offerta di Amazon che consente di acquistare un Power bank wireless con tutto ciò che serve.

La ricarica avviene in maniera rapida grazie alla tecnologia che permette di arrivare fino a 22,5 W, valori davvero eccezionali. Le uscite sono tre e gli ingressi sono due, con la compatibilità soprattutto per gli svariati tipi di iPhone, grazie alla connessione magnetica sul retro. Il prezzo è scontato del 20%, con il costo finale che arriva a 29,59 €. Completate l’acquisto direttamente dal sito ufficiale.

Power bank a 29,59 € per ricaricare i dispositivi alla massima velocità, anche appoggiandolo semplicemente sul retro dello smartphone

Amazon consente di acquistare un Power bank wireless da 10.000 mAh, capienza giusta per ricaricare il proprio dispositivo almeno un paio di volte. Tutto ciò dovrebbe bastare quindi a passare l’intera giornata fuori, magari anche sottoponendo lo smartphone ad uno stress fuori dal comune.

Ricordiamo che il prezzo è la vera e propria punto di diamante di questo oggetto, il quale scende da 36,99 € a soli 29,59 € grazie al 20% di sconto da parte di Amazon.