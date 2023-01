Lo smartwatch è indubbiamente il prodotto del momento, il dispositivo a cui tantissimi di noi aspirano, proprio per portare la tecnologia al polso, riuscendo a spendere sempre il minimo indispensabile. Una grossa mano ci viene offerta direttamente da Amazon, con la promozione migliore del momento.

Smartwatch in offerta, la promo migliore di oggi

Di modelli di smartwatch al giorno d’oggi ne troviamo sul mercato davvero tantissimi, gli utenti sono continuamente bersagliati da prodotti di qualità indubbia, molto spesso disponibili a prezzi troppo elevati rispetto al normale. Per questo motivo, o meglio per coloro che vogliono godere delle medesime funzioni, senza spendere un patrimonio, può tornare molto utile il dispositivo di cui vi parliamo, in vendita solamente su amazon.

Il modello corrente viene commercializzato a soli 29 euro, con uno sconto del 50% sul listino di 59 euro (CLICCATE QUI per acquistare), ed è caratterizzato da una serie di funzioni estremamente utili. Il display è a colori, un IPS LCD da 1,69 pollici completamente touchscreen, con contapassi, cardiofrequenzimetro, possibilità di monitorare la percentuale di ossigeno nel sangue, cronometro, certificazione IP68 per resistenza all’acqua e alla polvere e 25 attività (tipologie di allenamenti).

Il prodotto può essere controllato direttamente da mobile, grazie al supporto ad Android e iOS, per mezzo dell’applicazione gratuita ufficiale. La ricezione delle notifiche è adeguata, si visualizzano tutti i messaggi, anche se non è possibile rispondere, né interagire in alcun modo.