Comprare un asciugacapelli a meno di 10 euro è possibile? la risposta è assolutamente positiva, infatti proprio in questi giorni su Amazon gli utenti si ritrovano a poter accedere a sconti speciali che permetterebbero di mettere le mani su un prodotto Philips, quindi di alta qualità, al giusto prezzo finale.

Asciugacapelli Philips in offerta, ecco quanto costa

Asciugacapelli compatto, perfetto per i vostri viaggi, a meno di 10 euro? la risposta è assolutamente positiva grazie all’ultima offerta Amazon, una promozione porta infatti un modello Philips ad uno sconto effettivo del 44%, promettendo un risparmio veramente speciale.

Il prodotto di cui vi parliamo è il modello BHC010/10 DryCare EssentialCare, ovviamente di casa Philips, con potenza effettiva di 1200W, e regolazione manuale della potenza di emissione di aria calda. Realizzato interamente in plastica, è di colorazione nera, con finitura lucida, oltre che essere completamente ripiegabile per favorire il trasporto. Il funzionamento dipende direttamente dalla presa a muro, non è quindi cordless, se per caso aveste avuto dubbi in merito.

La promozione è decisamente interessante, infatti il prodotto presenta un prezzo di listino di 17,99 euro, ma grazie alla recente soluzione disponibile su Amazon è stato applicato uno sconto del 44%, con un prezzo finale di 9,99 euro (LINK per acquistare). Essendo interamente gestito da Amazon, ricordiamo comunque che la spedizione è rapidissima, la garanzia è di 2 anni, e nel primo mese di spedizione è possibile scegliere il da farsi, anche restituirlo con il rimborso completo.