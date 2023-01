Philips OneBlade è un prodotto molto conosciuto dagli utenti italiani, e non solo, rappresenta il top per la rapida rasatura dell’uomo, grazie al suo eccellente rapporto qualità/prezzo, nonché comunque la sua ottima versatilità nell’utilizzo quotidiano.

Philips OneBlade, quanto costa e perché acquistarlo

Il modello in promozione in questi giorni è QP2630/30, il cosiddetto rasoio elettrico face + body con utilizzo wet&dry, all’interno della confezione si possono trovare 1 lama viso, 1 lama corpo e ben 5 pettini da utilizzare per raggiungere 5 altezze differente nel taglio. Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di una buonissima batteria integrata, che ne permette l’utilizzo per lunghe giornate, prima di ricorrere alla presa a muro, oltre che naturalmente al suo essere wet&dry, ciò sta a significare che potrà essere tranquillamente utilizzato anche sotto l’acqua corrente, senza differenze nelle prestazioni.

Di base il dispositivo ha un costo abbastanza elevato, se considerate che sono richiesti 67,99 euro per il suo acquisto, ma grazie alla corrente promozione disponibile su Amazon, la spesa finale da sostenere si abbassa sino a raggiungere 39,99 euro (con una riduzione del 41%). Se volete acquistarlo, premete qui.

Lo sconto attuale non sappiamo per quanto tempo durerà, per questo motivo il ragionamento che possiamo fare è sostanzialmente sempre lo stesso, se vi interessa velocizzate al massimo la scelta, in modo da non restare delusi o tagliati fuori dalla possibilità effettiva dell’acquisto.