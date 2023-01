Stavate cercando una USB in grado di contenere i vostri dati importanti? Chiaramente vi siete rivolti al web e non avete trovato niente di interessante, forse perché avete dimenticato di consultare Amazon.il celebre sito e-commerce questa volta mette a disposizione una grande opportunità: una USB Flash Drive di Samsung a 42,20 euro, con uno sconto del 41% rispetto al prezzo originale. Per poter finalizzare l’acquisto, bisogna aggiungere solo il prodotto al carrello.

Samsung propone su Amazon una delle sue migliori USB, ecco quella 3.1 con 256GB di memoria in grigio titanio

Alcune delle migliori soluzioni per quanto riguarda lo stoccaggio dei dati sono disponibili direttamente su Amazon, colosso del mondo e-commerce indiscusso. Questa volta uno dei produttori maggiori Secondo quanto riportato anche dal pubblico e dalle sue preferenze, sta proponendo diversi oggetti di rilievo, come l’ultimo Flash Drive USB. Si tratta di un’unità in grado di ospitare ben 256 giga di dati con una velocità di lettura che è in grado di arrivare fino a 400 MB/s. Lo standard è uno di quelli più veloci in assoluto: il 3.1. Il tipo dell’USB e il Type-A. Il prezzo è di 42,20 €, davvero un ottimo compromesso se si pensa anche alle dimensioni ridotte. Per poter portare a casa il prodotto di Samsung, dovete solo finalizzare l’acquisto.

La variante in questione è dotata anche di un foro utile per un qualsiasi tipo di portachiavi o appendino. Inoltre la pen drive è nella colorazione grigio titanio, la quale rende bene l’idea del concetto Premium che Samsung vuole imprimergli.