Oppo Enco Buds 2 al 50% su Amazon, un'OCCASIONE da non perdere

Una grande offerta questa volta riguarda tutti gli amanti della musica o magari coloro che hanno l’esigenza di effettuare chiamate con auricolari. Quelli di casa OPPO questa volta arrivano con un prezzo eccezionale che corrisponde a soli 24,99 €, prezzo davvero stracciato rispetto ai soliti 49,99 € che l’azienda prevede.

Gli Enco Buds2 di OPPO costano quindi il 50% in meno grazie a questa promozione, la quale su Amazon sta portando tante vendite. Si tratta di auricolari wireless in grado di supportare il Bluetooth fino al 5.2, il tutto con i comandi touch integrati, una custodia di ricarica disponibile e anche la riduzione del rumore. Ricordiamo che la colorazione è quella bianca e la versione è italiana a tutti gli effetti. Per poter acquistare le cuffie basta aggiungerle al carrello.

Amazon regala la grande offerta del giorno: le cuffie OPPO Enco Buds 2 disponibili a 24,99 euro

Tra le principali caratteristiche di queste cuffie c’è la grande comodità come dimostrano le votazioni e le recensioni degli utenti. Inoltre il design risulta particolarmente azzeccato, dal momento che favorisce l’entrata nei padiglioni auricolari nel miglior modo possibile. Anche la riproduzione del suono risulta estremamente nitida e utile per svariate tipologie di esigenze. Per poterli acquistare basta semplicemente aggiungerle nel carrello di Amazon.