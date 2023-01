Iliad è impazzita, ora ci sono 300GB in una sola offerta a prezzo shock

È ormai comune trovare un nuovo gestore molto rapidamente quando si decide di cambiare aria. Non è più come un tempo, quando gli utenti avevano paura di cambiare il proprio provider per scegliere un altro gestore, magari avendo paura di non trovarsi bene o di dover spendere troppi soldi per effettuare la portabilità. Molto spesso le aziende garantiscono un’entrata praticamente gratis ai nuovi utenti, i quali non saranno obbligati a pagare i costi della portabilità e in alcuni casi anche la scheda che viene recapitata fino al proprio domicilio.

Tutte queste situazioni hanno messo in grande difficoltà colossi ben navigati nel settore della telefonia mobile soprattutto, tra i quali ci sono nomi altisonanti. Ormai Iliad rientra a pieno titolo tra questi, avendo dalla sua parte oltre 10 milioni di utenti in Italia, dei quali il 96% si dice pienamente soddisfatto del servizio ottenuto. Le sue offerte riescono a soddisfare in pieno grazie alla grande quantità di contenuti, soprattutto in termini di giga. Proprio per questo motivo andrebbero valutati diverse delle proposte che il gestore propone sul suo sito ufficiale, il quale non è mai scarno di opportunità.

Iliad continua a battere la concorrenza con delle offerte clamorose, questa volta ci sono 300 giga in soli dati

Il grande merito di Iliad in quest’ultimo periodo è stato quello di tenere botta agli attacchi degli altri provider, quelli minori che però offrendo prezzi più bassi hanno ammaliato gli utenti del celebre gestore.

Proprio per rifarsi però Iliad ha abbassato ancora di più i prezzi con promozioni nelle promozioni. Adesso però è la volta di una proposta praticamente unica nel suo genere, la quale mette al centro di tutto la connessione dati. Si tratta infatti dell’offerta che concede ogni mese 300 giga per navigare utilizzando il 4G+.

Il prezzo mensile di questa proposta è di 13,99 € con la scheda che costa 9,99 € una tantum.