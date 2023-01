Dopo aver invitato, tramite SMS, un ridotto numero di clienti ad attivare gratuitamente il servizio VoLTE, attualmente in fase sperimentale, CoopVoce ha rilasciato anche una lista di modelli smartphone compatibili con questa tecnologia.

Per chi ancora non lo conoscesse, il servizio permette di effettuare e ricevere chiamate su rete 4G, evitando lo “switch” verso la rete 2G e guadagnando anche una qualità vocale in alta definizione. Inoltre, è possibile navigare in internet su rete 4G durante le telefonate. Scopriamo ora gli smartphone compatibili.

CoopVoce: ecco gli smartphone compatibili al servizio VoLTE

All’inizio di Gennaio 2023, un ridotto numero di clienti CoopVoce, che utilizza la propria SIM in uno smartphone Samsung o Apple compatibile, è stato contattato dall’operatore per testare la suddetta tecnologia durante questa fase sperimentale.

In alternativa, è possibile effettuare la richiesta contattando il Servizio Clienti al numero 188. Si specifica, altresì, che alcuni clienti CoopVoce sarebbero stati contattati su WhatsApp, attraverso il servizio clienti dell’operatore virtuale. In ogni caso, dopo la fase di test, il servizio VoLTE sarà disponibile per tutti i clienti CoopVoce, salvo cambiamenti, entro il primo trimestre di quest’anno, ovvero entro Marzo 2023.

All’interno della stessa pagina web utilizzata per effettuare l’attivazione del servizio VoLTE, è presente anche il link che riporta alla lista degli smartphone attualmente compatibili con il VoLTE di CoopVoce in fase sperimentale.