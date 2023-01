Action camera in offerta a meno di 30 euro solo oggi su Amazon, una promozione assurda che trasuda un risparmio davvero incredibile, gli utenti possono approfittare di sconti da pazzi con la promozione migliore del momento, il risparmio raggiunge livelli inediti ed esclusivi.

La campagna promozionale di Amazon è sempre ricca di occasioni da non lasciarsi sfuggire, i prezzi sono bassi e dal risparmio assicurato, se volete averli gratis sul vostro smartphone, correte subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato, dove troverete anche i coupon gratis in esclusiva.

Amazon, action camera in 4K disponibile a prezzo scontato

Negli anni sono davvero tantissime le action camera che hanno effettivamente visto la luce del mercato, andando a battagliare con i mostri sacri del settore, quali sono GoPro e DJI. Su Amazon gli utenti possono pensare di acquistare un modello di buona qualità, ad un prezzo assolutamente irrisorio, stiamo parlando della Wolfang GA100.

Il dispositivo in questione è caratterizzato dalla registrazione in 4K a 30fps, grazie al sensore da 20 megapixel, con connettività WiFi, e possibilità di utilizzarla, grazie agli accessori inclusi in confezione, fino ad una profondità massima di 40 metri. La camera presenta stabilizzazione digitale, non ottica sul sensore, ed include anche un telecomando wireless per il controllo da remoto. Per un utilizzo prolungato nel tempo, non è nemmeno da trascurare la presenza di 2 batterie da 1050mAh, sempre senza costi aggiuntivi.

Al momento su Amazon è possibile acquistarla con il giusto mix di sconti speciali, infatti si parte da un listino di 69 euro, scontato inizialmente a 59 euro, a cui aggiungere il coupon in pagina del 20%, ed anche il codice H2JB48UQ, andando a pagarla infine soli 32 euro (LINK ACQUISTO).