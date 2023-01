WhatsApp, la nuova funzione Accidental Delete per evitare brutte figure

L’abitudine di WhatsApp nell’aggiornarsi di continuo è ormai una questione che tutti conoscono e sulla quale si basano. Le persone infatti non cedono alle avances della concorrenza visto che sanno di far parte già di un mondo, quello della messaggistica, ai massimi livelli con la piattaforma colorata di verde. Ogni anno infatti ci sono sempre più novità all’interno di WhatsApp e questo non è più un mistero, soprattutto perché spesso arrivano delle anticipazioni tramite le varie testate di riferimento.

Ultimamente è stata introdotta una nuova funzionalità che ha fatto piacere al pubblico, soprattutto a quello che ama smanettare. Quando si inviano messaggi, molto spesso ci si pente di quello che si è scritto, o magari una volta cancellato bisogna porre rimedio. Proprio per questo nasce la nuova opportunità che è arrivata con il nuovo aggiornamento che ormai è stato esteso a tutti o quasi.

WhatsApp, ora potete rimediare ad una brutta figura grazie alla nuova funzione dell’Accidentale Delete

Molto spesso quando si invia un messaggio per errore, si tende a pensare subito di eliminarlo grazie alla funzione che WhatsApp ha introdotto diversi anni fa. Di certo poi la brutta figura potrebbe risultare doppia, nel momento in cui si vada a premere su “elimina per me” anziché su “Elimina per tutti”.

Adesso, con il nuovo aggiornamento che WhatsApp ha introdotto, anche questo è rimediabile. Ci sono infatti cinque secondi nei quali si può annullare l’azione, tornando quindi indietro e selezionando la scelta giusta. In molti la vedono come un’opzione molto utile mentre altri la reputano inutile, esattamente come qualcuno pensava che sarebbe andata.