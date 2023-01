Test Covid antigienico a 0,59 euro, la scatola da 25 in offerta su Amazon

Sembra essere giornata di grandi offerte su Amazon, dal momento che tutte le categorie stanno manifestando grandi sconti. Anche quella in merito alla sanità e al benessere personale sta proponendo grossi prezzi, proprio come nel caso dei test covid rapidi.

Vi è mai capitato di perdervi un’offerta Amazon clamorosa che stavate aspettando da tempo? In realtà tutto ciò succede ogni giorno e gli utenti mostrano la loro frustrazione di continuo. Amazon è una grande risorsa, ma tenere conto di tutte le promozioni giornaliere risulta praticamente impossibile, o quasi. Esatto, proprio perché il nostro canale Telegram può ottemperare a tutto questo, semplicemente proponendo ogni giorno le migliori offerte proposte dal celebre colosso e-commerce. Già 75.000 utenti sono presenti al suo interno, per cui se volete unirvi potete semplicemente cliccare qui.

Amazon propone dei test contro il Covid di tipo rapido antigenico: il prezzo è di soli 14,95 € grazie allo sconto del 48%

I test in questione sono di tipo rapido antigenico contro il Covid-19 e sono utilizzabili in casa in maniera autonoma. Seguendo semplicemente le istruzioni che vengono fuori dalla scatola, potrete avere una panoramica completa su come effettuare il test con tampone Rino-faringeo. Sarà tutto molto semplice, soprattutto utilizzando il kit di reagenti che viene messo a disposizione.

Il prezzo risulta davvero conveniente, soprattutto se si pensa ai prezzi chiesti durante il periodo del vero boom della pandemia: c’è il 48% di sconto, con l’intera scatola da 25 pezzi che viene a costare in totale 14,95 €. Per portarla a casa, aggiungete l’oggetto al carrello su Amazon.

Nella descrizione qui in basso ci sono tutte le notizie di rito, quelle che ogni utente deve sapere in merito all’acquisto di tale articolo. Questo tipo di test è sensibile alle tre varianti principali del virus, ovvero Delta, Omicron e Deltacron. Non vi resta altro che fare la scorta per ogni tipo di evenienza in casa.