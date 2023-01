L’operatore virtuale ho.Mobile ha recentemente lanciato una nuova iniziativa che permette, a tutti i clienti che richiedono la portabilità del proprio numero, di ricevere un buono Amazon.

Per usufruire di questa nuova iniziativa, denominata “ho. Un Buono Regalo Amazon.it” e valida fino alle 23:59 del 31 Gennaio 2023, i nuovi clienti devono solamente acquistare un’offerta con portabilità tra quelle disponibili.

ho.Mobile regala un buono Amazon

Con questa nuova iniziativa promozionale, nel dettaglio si riceve in omaggio un buono regalo Amazon del valore di 10 euro, fruibile previa ricezione di un codice univoco. Come specifica ho. Mobile, è possibile ordinare la nuova SIM con consegna a domicilio o anche con ritiro presso una delle edicole abilitate nel territorio nazionale. In seguito, secondo quanto indicato nel sito ufficiale dell’operatore, nella pagina dedicata alla nuova promo, il cliente può attivare la SIM direttamente da app, ma anche in edicola o in tabaccheria.

Nel complesso, con questa nuova promozione dedicata ai nuovi clienti, l’operatore virtuale prevede l’erogazione di 3500 codici, salvo conguaglio. Si sottolinea inoltre che l’operazione non è cumulabile con le iniziativa promozionali “ho. Tanti Amici” e “ho. Ambassador”. Le offerte attivabili per ottenere il buono Amazon sono tre, ho 6.99 con minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile in 4G al costo di 6,99 euro al mese.

Troviamo anche ho 7.99 che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico internet mobile in 4G al prezzo di 7,99 euro al mese ed infine ho 9.99 con minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico internet mobile in 4G al costo di 9,99 euro al mese. Gli utenti che provengono da Tim, Vodafone, WindTre e Very Mobile possono attivare due offerte.

La prima è ho 11.99 con minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile in 4G al costo di 11,99 euro al mese mentre la seconda è ho 13.99 con minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico internet mobile in 4G al costo di 13,99 euro al mese.