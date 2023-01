Apple continua ad essere l’unica azienda apparentemente non interessata all’effettiva realizzazione di uno smartphone con display pieghevole. Il colosso ha brevettato in passato delle soluzioni molto interessanti ma nessuna è stata messa in atto. Soltanto nei mesi scorsi si è fatta strada l’ipotesi per la quale l’azienda potrebbe avere intenzione di adottare i display flessibili su iPad. Un brevetto recentemente trapelato, inoltre, descrive un display molto resistente e pieghevole.

Apple pensa a un iPad con display pieghevole: brevettato un pannello molto resistente!

Pochi giorni fa Apple ha ottenuto un brevetto che descrive un display pieghevole resistente alle crepe. Patently Apple ha reso noto il documento e quelli che sono i particolari descritti dall’azienda, ai quali sono allegate numerose immagini illustrative.

Ne emerge che il pannello brevettato da Apple presenta svariati strati di rivestimento che lo rendono molto resistente. La creazione di un display simile porrebbe rimedio alla fragilità che contraddistingue i dispositivi flessibili, caratteristica questa che sembra essere alla base della scelta del colosso di non dedicarsi alla realizzazione tempestiva di un iPhone Fold.

L’intenzione del colosso di Cupertino sembra essere quella di proporre un primo iPad con display pieghevole dotato di componenti molto resistenti. Siamo lontani, quindi, dalla creazione di un iPhone pieghevole che, addirittura, potrebbe non essere mai realizzato. Apple è nota per la sua volontà di introdurre soltanto novità certe dal punto di vista qualitativo ma il brevetto testimonia l’interesse nei confronti della nuova tecnologia tanto in voga. In futuro magari un iPhone pieghevole potrebbe comunque fare la sua comparsa sfoggiando caratteristiche decisamente innovative.