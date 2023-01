Vodafone ha deciso di spingere sempre di più sull’acceleratore nel corso di questi primi giorni del 2023. Il gestore inglese non vuole lasciare nulla sul terreno di gioco ai suoi rivali principali come Iliad, WindTre e TIM. Per questa ragione, Vodafone amplia ancor di più le sue proposte a listino dedicate alla portabilità del numero da altre compagnie.

Vodafone, torna la tariffa da 100 Giga per l’inizio del 2023

Per la prima parte del nuovo anno, una soluzione molto ricca per gli abbonati è certamente la Special 100 Giga. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione una dote da 100 Giga per navigare in internet, chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica.

I clienti che scelgono questa promozione pagheranno una quota mensile pari a 9,99 euro e dovranno aggiungere un costo di attivazione una tantum il cui costo è di 10 euro. In cambio della quota di attivazione, gli utenti riceveranno la SIM card.

Come per altre tariffe, anche con la Special 100 Giga, Vodafone assicura ai suoi abbonati la garanzia di un prezzo bloccato nei sei mesi successivi all’attivazione della SIM. Nel primo semestre di abbonamento saranno quindi vietate al gestore rimodulazione sia per i costi che per le soglie di consumo.

In linea con le precedenti occasioni, anche in questa circostanza, coloro che sono interessati ad attivare una SIM di Vodafone con la Special 100 Giga dovranno recarsi presso un punto vendita di Vodafone in Italia. Ad oggi, solo agli utenti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.