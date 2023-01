I propositi per il nuovo anno sono difficili da rispettare, tranne uno: guardare più serie Netflix.

Per questo motivo, abbiamo selezionato 5 spettacoli da tenere d’occhio nel 2023, ecco le trame degli show che stanno per arrivare su Netflix in questi mesi.

“The Witcher” – Stagione 3

“The Witcher” è sempre stato popolare, ma la terza stagione ha il peso aggiuntivo di essere l’ultima con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, prima che Liam Hemsworth assuma il ruolo. La showrunner Lauren Hissrich non rivelerà in che modo la terza stagione adatterà il testo di Andrzej Sapkowski, ma i fan sanno che Wild Hunt arriverà dopo che Ciri Freya Allan ne ha avuto una visione nella seconda stagione.”, ha detto Hissrich a Entertainment Weekly sull’adattamento della stagione 3.

“XO, Kitty”

Un altro spin-off di un’amata proprietà Netflix, “XO, Kitty” sposta l’attenzione da Lara-Jean (Lana Condor) alla sorellina Kitty (Anna Cathcart) della serie “To All the Boys”. Kitty si prende il merito di aver spedito la lettera che ha trovato la sorella, la serie di 10 episodi esplora i suoi risvegli romantici con il fidanzato a distanza Dae (Choi Min-young). Sascha Rothchild è il produttore esecutivo insieme all’autrice di “To All the Boys”, Jenny Han.

“You” – Stagione 4

Da quando è stato presentato per la prima volta su Lifetime nel 2018 e ha trovato una nuova vita in streaming su Netflix, “You” si è evoluto in una magistrale satira sui diritti liberali e sulla mascolinità tossica, con al centro il burbero assassino romantico di Penn Badgley. Joe sarà con noi di nuovo per la quarta stagione, inseguendo Marianne (Tati Gabrielle) ma colto da un nuovo intreccio mentre si traveste da professore di inglese. Il nuovo cast include Amy Leigh Hickman, Lukas Gage, Ed Speleers e altri.

“Queen Charlotte”

Con la data di uscita della terza stagione di “Bridgerton” ancora non confermata, la prossima incursione dei fan nel mondo di Shonda Rhimes e Julia Quinn sarà con “Queen Charlotte”, un prequel incentrato sul monarca.

Golda Rosheuvel riprende il ruolo di “Bridgerton”, così come Adjoa Andoh, Ruth Gemmell e Hugh Sachs. India Amarteifio, Arsema Thomas e Connie Jenkins-Greig si uniscono rispettivamente come giovani Charlotte, Danbury e Violet.

“Non ho mai” – Stagione 4

L’ultima stagione della commedia romantica per adolescenti di Mindy Kaling e Lang Fischer si avvicina, con Devi (Maitreyi Ramakrishnan) che entra nel suo ultimo anno. Meno importante è la questione del suo futuro romantico e il rapporto in evoluzione con la madre Nalini (Poorna Jagannathan).