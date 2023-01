Contatore, la guida ufficiale per effettuare l'autolettura

La segnalazione dell’autolettura del contatore è un aspetto importante per ottenere fatture in linea con i propri consumi di luce e gas. Ma come si fa? È molto semplice e può essere effettuato tramite le applicazioni e i siti web dei fornitori. Facciamolo insieme.

Contatore: istruzioni per un’autolettura precisa

Per quanto riguarda l’elettricità, è sufficiente premere il pulsante presente alla sinistra del display del contatore elettronico fino a quando non compare l’indicazione “A1 LETTURA” e seguire le istruzioni sulla bolletta per comunicarla. Per quanto riguarda la fornitura di gas, invece, bisogna prendere in considerazione le cifre alla sinistra della virgola presenti sul contatore, sempre tenendo conto della procedura e del lasso di tempo indicato sulla bolletta. È importante tenere sotto mano il codice cliente per inviare l’autolettura e ricordare che questa è la modalità più precisa per avere fatture in linea con i propri consumi.

In alcuni casi poi, è possibile anche inviare la lettura tramite sms o chiamando il servizio clienti. È importante rispettare i periodi di invio indicati sulla bolletta, in modo da avere sempre fatture precise e aggiornate. In caso di difficoltà nell’invio dell’autolettura, è possibile contattare il servizio clienti del fornitore per ricevere assistenza. Inoltre, è possibile utilizzare alcuni strumenti come dispositivi di monitoraggio dei consumi o applicazioni per smartphone che consentono di tenere traccia dei consumi in tempo reale e inviare automaticamente l’autolettura, semplificando ulteriormente la procedura.

In generale, inviare regolarmente la lettura del contatore consente di avere maggiore controllo sui propri consumi e di evitare eventuali sorprese sulla bolletta, aiutando anche a prendere misure per ridurre i costi e aumentare l’efficienza energetica.