Una telecamera Wi-Fi da interno può essere lo strumento ideale che protegge la vostra abitazione, o meglio vi permette di controllarla, durante l’eventuale assenza dalla stessa. Senza dover spendere cifre eccessivamente elevate, è possibile fare affidamento su un modello complessivamente economico e di buona qualità, su Amazon costa effettivamente meno di 30 euro.

Se volete essere sempre aggiornati sulle nuove offerte Amazon, e volete essere sicuri di ricevere gratis i codici sconto sul vostro smartphone, allora dovete correre subito ad iscrivervi al canale Telegram dedicato, dove troverete anche i prezzi più bassi di oggi.

Telecamera WiFi da interno, ecco l’offerta dedicata su Amazon

Le telecamere WiFi da interno sono strumenti fondamentali per riuscire a non perdere la connessione con la propria abitazione mentre vi trovate all’esterno, i modelli disponibili sul mercato sono davvero tantissimi, e dalla qualità altrettanto varia. Oggi vi parliamo di un prodotto in offerta su Amazon, di marca Nooie.

Questi garantisce connettività WiFi single band (a 2.4GHz), con possibilità di ruotare l’inquadratura da remoto a 360 gradi, e risoluzione fino a 1080p (FullHD), senza dimenticarsi di audio bidirezionale, compatibilità con Alexa e tracciatura del movimento.

Di listino il prodotto presenta un prezzo di 59 euro, tuttavia grazie all’applicazione di questo codice sconto NOOIEIT01, il cliente lo andrà a pagare solamente 30 euro (LINK ACQUISTO). L’intera spedizione viene gestita direttamente da Amazon, con consegna garantita in pochi giorni, il form factor è leggermente diverso dal solito, simil ovale con materiale plastico opaco, e finitura lucida a contrasto nera dove si trova l’obiettivo stesso.

L’offerta discussa nell’articolo ha tiratura limitata, per questo motivo consigliamo di velocizzare il più possibile la scelta.