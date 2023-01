Iliad ha reso note le sue intenzioni di aumentare la copertura in fibra alla luce di un accordo di co-investimento firmato con FiberCop più di 14 mesi fa. In questo modo l’azienda sarà in grado di fornire il servizio FTTH a più di 10 milioni di abitazioni. La velocità massima del router iliadbox, attualmente limitata a 5 Gbps, non verrà aumentata nel prossimo futuro.

Iliad utilizza la rete fornita da Open Fiber da quando il servizio FTTH della società è diventato operativo il 25 gennaio 2022. In un periodo di tempo inferiore a un anno, l’azienda ha fornito servizi a più di otto milioni di abitazioni situate in circa 350 comuni italiani.

Iliad sta ricevendo assistenza da FiberCop

Tuttavia, dal 9 agosto 2021, Iliad e FiberCop hanno già firmato un accordo di co-investimento. Questa società, di proprietà di TIM, KKR e Fastweb, è responsabile della costruzione di una rete di accesso supplementare in fibra ottica nelle aree a bassa densità di popolazione. Dopodiché, Iliad sarà in grado di aumentare il numero di abitazioni servite di oltre 10 milioni, dopo aver effettuato i necessari adeguamenti.

Il comunicato stampa fa riferimento a un periodo “a breve” come possibile finestra di opportunità. Poiché non vengono fornite date specifiche, gli utenti dovrebbero controllare frequentemente il sito per scoprire se la loro posizione si trova o meno all’interno dell’area di copertura. Se nella zona è stato costruito un armadio FiberCop, utilizzato da TIM, prima o poi Iliad apparirà.

Inoltre, l’utilizzo della tecnologia EPON della rete FiberCop e del router iliadbox consente di fornire sempre una velocità massima di download di 5 Gbps. Gli utenti che hanno già un pacchetto di telefonia mobile che costa 9,99 euro al mese e pagamenti ricorrenti possono invece iscriversi a 19,99 euro al mese. Dato che include un numero illimitato di telefonate, il costo mensile di 24,99 euro è ancora un’opzione accettabile per tutti gli altri.