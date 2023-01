Una nuova offerta molto speciale riguarda la friggitrice ad aria di casa Ardes, un prodotto che tutti devono e vogliono avere nella propria abitazione nel 2023, grazie alle ottime prestazioni generalmente offerte, e la comodità nell’utilizzo quotidiano. La recente offerta disponibile su Amazon rappresenta a conti fatti la giusta occasione per avvicinarsi ad un simile dispositivo, riuscendo nel contempo a risparmiare moltissimo.

Se volete essere sempre aggiornati in merito alle offerte Amazon, ricevere codici e coupon gratis, ma sopratutto scoprire ogni giorno i prezzi più bassi in esclusiva, allora premete qui e collegatevi subito al nostro canale Telegram, dove troverete tantissime offerte speciali, e non solo.

Amazon, l’offerta sulla friggitrice ad aria

La promozione corrente riguarda il modello di casa Ardes, un dispositivo con capienza di 2 litri e possibilità di impostare il timer fino a 60 minuti, in modo da regolare al meglio manualmente la cottura del prodotto inserito all’interno, ricordando comunque che la temperatura massima raggiungibile sarà di 200 gradi centigradi. Di forma standardizzata, è disponibile solamente nella colorazione nera, con rivestimento opaco, che non trattiene troppo le impronte, né comunque si sporca facilmente.

Di listino il prodotto viene commercializzato da Amazon a 84,90 euro, ma grazie alla più recente soluzione, gli utenti lo potranno acquistare con uno sconto effettivo del 53%, raggiungendo infatti la quota finale di soli 39 euro (LINK ACQUISTO).

Gli interessati devono comunque sapere che il prodotto viene spedito direttamente da Amazon, ciò permetterà di avere la merce molto rapidamente presso il domicilio, senza costi aggiuntivi di sorta, e sarà anche possibile godere di tutte le protezioni del caso, in termini proprio di garanzie per l’acquirente.