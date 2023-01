Amazon offre i nuovi MacBook Pro con chip M2 Pro, sono pronti all'arrivo

Sono arrivati i nuovi MacBook Pro, quelli che il pubblico stava aspettando. Sono già disponibili su Amazon per quanto riguarda le pagine previste per l’acquisto anche se il prezzo non è ancora comparso.

Amazon propone già i nuovi MacBook Pro con il nuovo chip M2 Pro all’interno, non sono ancora disponibili ma arrivano

Proprio l’altro ieri è stata la volta della presentazione dei nuovi MacBook Pro, quelli con il chip aggiornato. La variante M2 Pro, con grandi caratteristiche al suo interno, vede tante persone interessate che vogliono fare la corsa all’acquisto nonostante i prezzi siano proibitivi partendo da 2499 € per quanto riguarda la variante da 14″. Su Amazon sono già disponibili i prodotti, i quali però non presentano ancora un prezzo.

È disponibile infatti il collegamento alla pagina di acquisto, dove però i MacBook non sono effettivamente ancora pronti per l’acquisto. Il nostro obiettivo è fornire un punto di riferimento per acquistare subito i laptop di Apple non appena saranno pronti. Questo è il link del primo esemplare. In basso trovate alcune delle caratteristiche tecniche come la descrive Amazon sulle pagine appena inserite: