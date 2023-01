La piattaforma di contenuti in streaming Netflix, anche nel mese di febbraio 2023, andrà a lanciare dei nuovi show tra cui serie TV, film, documentari e molto altro.

Oggi andremo a parlare degli show più attesi, anche se come al solito la lista ufficiale ancora non è stata pubblicata. Ecco alcuni contenuti in arrivo.

Netflix: alcuni contenuti in arrivo a febbraio 2023

Come al solito la lista è in divenire, ma sappiamo che tra le serie TV ci sarà il debutto della quarta stagione di You. E tra i film? Ci sarà, ad esempio, il gradito ritorno di Ashton Kutcher con la commedia Da me o da te, perfetta per l’avvicinarsi di San Valentino, e altre novità che vi lasciamo scoprire. Continuando con film/documentari sbarcheranno anche True Spirit, Dieci giorni tra il bene e il male e Unlocked.

True Spirit racconta la storia di Jessica Watson, che decide di diventare la persona più giovane a fare il giro del mondo in solitaria in barca a vela. In questo viaggio dovrà superare le proprie grandi paure mentre naviga tra le più pericolose tratte oceaniche del mondo. Il film è tratto da una storia vera.

Come serie TV, oltre a You sono attese I milioni di Gunther, Make my day, Freerridge, la serie cartoon Mio papà a caccia di alieni, Full Swing, la terza stagione di The Upshaws e la terza stagione di Outer Banks. La nuova stagione di You racconterà la vicende dello stalker Joe Goldberg a Londra nei panni del professor Johnathan Moore mentre ha cercato di ricostruire la sua vita. Sicuramente i colpi di scena non mancheranno. Come anticipato precedentemente queste non sono le uniche uscite del prossimo mese, attendiamo la lista completa dal colosso!.