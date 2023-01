Il multi cavo di ricarica, compatibile con Android, data la presenza di connettori type-C e micro-USB, ma anche con Apple, grazie al lighting, si trova in promozione ad un prezzo assolutamente ridicolo su Amazon, il suo costo è inferiore ai 6 euro.

Amazon, l’offerta sul multi cavo di ricarica

Il multi cavo di ricarica è un prodotto versatile ed ideale per gli utenti che vogliono avere tra le mani varie possibilità di ricarica più dispositivi, anche contemporaneamente, senza dover trasportare un elevato quantitativo di fili. Risulta quindi essere fondamentale per coloro che a casa o in viaggio, sono sempre accompagnati da tanti device, che per il momento presentano correttori differenti.

Grazie a Neoreser, proprio in questi giorni è possibile spendere solamente 5,99 euro (al posto di 9,99 euro, con uno sconto del 40%) per l’acquisto di un prodotti di alta qualità (CLICCATE QUI per averlo). Presenta un cavo con corda intrecciata dalla lunghezza di 1,2 metri, viene definito 4in1, in quanto presenta connettore micro-USB, type-C e lighting, fino a 2 ampere. Il design è accattivante grazie al suo essere multicolore, aggiungendo un po’ di brio ad un terminale sempre molto statico e monotono.

Il prodotto viene commercializzato direttamente da Amazon con consegna garantita in tempi rapidissimi, se volete acquistarlo questo è il momento giusto per farlo.