Manhatt Ant, trovata una formica rara che nemmeno la scienza conosceva

Un esemplare di formica molto particolare, sconosciuto alla scienza, è stato scoperto dai biologi nelle mediane di Broadway tra la 63a e la 76a strada a New York. L’insetto sembra provenire dall’Europa, ma finora gli scienziati non sono stati in grado di confrontarlo con nessuna delle specie conosciute. Il biologo Rob Dunn ha dichiarato che questa formica è nuova per il Nord America e potrebbe esserlo anche per il mondo intero. La creatura ha un nome scientifico, chiamato affettuosamente “Manhatt Ant”.

Manhatt Ant: le caratteristiche della nuova specie americana

Molto probabilmente questa formica si è adattata per sopravvivere nell’ambiente urbano di New York. Non sarebbe la prima volta che una specie unica viene trovata all’interno delle affollate strade della Grande Mela. La selezione naturale ha infatti lasciato spazio agli animali che possono prosperare nella giungla urbana e, con un tempo sufficiente, queste creature hanno formato a loro volta nuove specie. Il laboratorio di Dunn sta indagando ulteriormente sull’insetto, scoprendo che le formiche di New York hanno una maggiore concentrazione di carbonio nei loro corpi, probabilmente indicativa di una dieta ricca di sciroppo di mais.

Molte specie possono prosperare in questi ambienti, ma spesso vengono ignorate o distrutte dalle attività umane. È importante che prendiamo in considerazione l’impatto delle nostre azioni sulla biodiversità anche nei nostri centri abitati, per garantire la sopravvivenza delle specie che si adattano e prosperano in questi ambienti.

Inoltre, la scoperta della Manhatt Ant può avere anche implicazioni pratiche. Ad esempio, potrebbe resistere ai pesticidi comunemente utilizzati per controllare le formiche in ambienti urbani, necessitando così di nuove tecniche di controllo delle infestazioni. Potrebbe anche avere proprietà uniche che potrebbero essere utili per l’agricoltura o l’industria alimentare.