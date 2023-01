Con un patrimonio netto di circa 140 miliardi, Jeff Bezos potrebbe teoricamente permettersi di acquistare tutti i Bitcoin in circolazione. Ma cosa succederebbe se ci provasse? Il capo delle operazioni minerarie di Genesis Mining, Philip Salter, è intervenuto sulla questione.

“Ovviamente puoi acquistare i BTC liquidi solo sugli exchange, facendo salire enormemente i prezzi“, ha detto Salter a Cointelegraph in una e-mail. I Bitcoin si trovano al momento intorno i 18.339 euro, ma nel corso degli anni, una parte di questa somma è stata persa dai primi utilizzatori e minatori che non sono più in grado di accedere ai loro portafogli originali.

Inoltre, il BTC attualmente in vendita sugli exchange, chiamato anche Bitcoin liquido, è solo una piccola parte delle monete in circolazione. “È difficile dire quante monete siano in vendita in questo momento e a quale livello di prezzo gli investitori smetterebbero di tenere in mano per vendere le loro monete“, ha detto Salter.

Non è possibile, ma potrebbe andarci vicino

“Non credo che potrebbe acquistare una grande percentuale di tutti i BTC in questo modo, perché quando il prezzo inizierà a salire, le persone smetteranno di vendere le loro monete, supponendo che si stia avvicinando un nuovo picco e volendo trarne profitto“, ha affermato.

Se Bezos inondasse i mercati di BTC con ordini di acquisto, tutta la liquidità scomparirebbe rapidamente, e ci sarebbe un conseguente aumento dei prezzi che bloccherebbe ulteriori acquisti, ha spiegato Salter.

Salter ha menzionato altri metodi di acquisto alternativi, come l’acquisto da banco o OTC, oltre a raccogliere altri Bitcoin dai miners. “Forse potrebbe effettuare un grosso acquisto senza aumentare immediatamente il prezzo facendo diverse operazioni così allo stesso tempo“, ha detto.