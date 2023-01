Elon Musk, l'imprenditore sta per essere superato da Jeff Bezos

Il calo di ricchezza di Elon Musk è stato causato principalmente dalle flessioni delle azioni di Tesla, la sua principale fonte di reddito. Nonostante i successi dell’azienda nel settore delle auto elettriche e dell’energia solare, gli investitori hanno iniziato a preoccuparsi per le prospettive future e la valutazione delle azioni, causando un calo del prezzo delle azioni del 10% nelle ultime settimane. Tuttavia, non è escluso che questo sia un momento temporaneo e che la ricchezza di Musk possa riprendersi in futuro.

