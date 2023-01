I primi giorni del 2023 segnano l’avanzare di una nuova emergenza per gli italiani, relativamente ai costi dei principali carburanti. In tutte le stazioni di servizio sul territorio nazionale sono aumentati i costi della benzina e del diesel, andando a spezzare quello che era un progressivo andamento al ribasso dei mesi scorsi.

Benzina e diesel, sino a 20 centesimi in più ogni litro

Questo ennesimo aumento per i prezzi al litro della benzina e del diesel non è tanto favorito da un rincaro sui mercato, quanto bensì dal ritocco verso l’alto delle accise a favore dello Stato.

Il Governo, infatti, attraverso le norme della nuova legge finanziaria del 2023, ha deciso di eliminare la parziale riduzione delle accise prevista dal Governo Draghi lo scorso anno. In assenza di questa misura di risparmio sulle accise, i prezzi per il riferimento degli italiani sono saliti in maniera ripida. Rispetto a dicembre, un litro di carburante può arrivare a costare sino a 20 centesimi in più.

Per quanto concerne la benzina, a partire dal 1 gennaio il costo medio sul suolo nazionale è di 1,80 euro per litro. Ancora più alto, in linea con le tendenze degli ultimi mesi, il costo del diesel, per un totale di 1,87 euro al litro. Gli aumenti non riguardano soltanto la benzina ed il diesel, ma anche i carburanti alternativi come il GPL e il metano.

Nei giorni scorsi il Governo Meloni ha difeso con forza la decisione di eliminare le accise. Al tempo stesso l’esecutivo con apposito decreto ha stabilito un controllo quotidiano sui prezzi dei carburanti, onde evitare ogni genere di speculazione.