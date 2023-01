Zlatan Ibrahimovic è una delle più grandi personalità del calcio in questo momento. Il 38enne svedese è già stato collegato con una serie di squadre in Inghilterra, Italia e Spagna dopo aver annunciato la sua partenza dai LA Galaxy.

Lo svedese ha segnato 28 gol in 46 partite durante la sua prima stagione al club prima che un grave infortunio al ginocchio ne limitasse il tempo in Inghilterra.

Attualmente, l’attaccante sta diventando molto famoso in Italia a causa di alcuni spot pubblicitari che stanno diventando virali, uno di questo riguarda la compagnia Very Mobile.

Come citato sul sito dell’azienda: “Very Mobile è un brand del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd di cui fa parte anche Wind Tre S.p.A. Possiamo quindi contare su una rete mobile di ultima generazione che copre il 99,7% della popolazione in Italia. Siamo green non solo nel logo, perché crediamo nel rispetto dell’ambiente e promuoviamo iniziative per prenderci cura del nostro pianeta.”

Lo spot che è diventato virale

Very Mobile non ha badato a spese, infatti nella pubblicità compaiono Francesco Totti e Zlatan Ibrahimović come attori principali. Una mossa che ha suscitato interesse dalla maggior parte degli utenti sul web e in TV.

Il piccolo siparietto è stato ideato da Marco Bellone e Giovanni Consonni e mostra l’attaccante svedese ballare di notte per strada sulle note di una canzone degli anni 70.

Ed è qui che fa la sua comparsa il sempreverde Francesco Totti, che in queste vesti fa le veci di un semplice passante.

I due continuano ad interagire e infine Ibrahimović sfoggia un ultimo ballo prima della fine della pubblicità.