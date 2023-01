Da ieri 10 gennaio 2023 l’operatore virtuale Very Mobile ha deciso di rendere nuovamente disponibile la propria offerta del tipo operator attack che prevede anche un buono Amazon.

L’operazione in questione, denominata “Very Mobile ti premia 2023” è riservata ai nuovi clienti Very Mobile che, nel periodo di validità dell’iniziativa, acquisteranno offerte specifiche indicate sul sito ufficiale di Very Mobile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile rimette in palio il buono Amazon per le nuove attivazioni

Il nuovo cliente dell’operatore, una volta ricevuta la nuova SIM presso il proprio domicilio, dovrà attivarla entro 60 giorni ed effettuare almeno un primo rinnovo della stessa. Subito dopo riceverà, entro 30 giorni al massimo, un buono regalo Amazon del valore di 10 euro. Il cliente, quindi potrà ricevere il buono subito o aspettare 30 giorni dal primo rinnovo dell’offerta.

L’operazione a premi è riservata ai nuovi clienti che acquistano una nuova sim o eSIM ricaricabile Very Mobile con le seguenti offerte: Very 6,99 MNP, Very 7,99 MNP e Very 9,99 MNP. L’offerta Very 6.99 comprende minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga al mese di traffico internet mobile con velocità massima in 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload a 6,99 euro al mese.

Troviamo anche la Very 7.99 con minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga al mese di traffico internet mobile con velocità massima in 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload a 7,99 euro al mese. Infine la Very 9.99 con minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 220 Giga al mese di traffico internet mobile con velocità massima in 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload a 9,99 euro al mese.