La multipresa verticale 18in1 è in grande offerta su Amazon, grazie alle ultime promozioni, infatti, tutti gli utenti hanno la possibilità di godere di un risparmio quasi inedito ed esclusivo, che può permettere di raggiungere l’acquisto a prezzi quasi mai visti prima d’ora.

I codici sconto Amazon sono per tutti gratis solo ed esclusivamente nel nostro canale Telegram, scopriteli premendo qui, e potrete così approfittare delle migliori offerte dal prezzo mai visto, oltre che ricevere appunto i coupon a costo zero.

Amazon, la multipresa in offerta

La multipresa verticale 18in1 è un prodotto fondamentale per gli utenti che dispongono di un elevato quantitativo di fili di dispositivi elettronici, pensato più che altro per gestire un quantitativo eccezionale di carico, riuscendo comunque a mantenere e garantire un ordine di livello superiore.

Sul web si possono trovare vari modelli più o meno in promozione, oggi vi parliamo del terminale che potete acquistare in offerta a soli 39 euro, grazie all’applicazione di questo codice sconto AGRGCUID, e alla pressione del seguente link.

L’oggetto in questione ha una potenza massima di 3500W, con protezione da sovratensione, e presenta 6 porte USB di tipo A, nonchè 12 prese di corrente a 220V, le classiche in formato Schuko. E’ a tutti gli effetti una torretta verticale, quindi il posizionamento sarà su un piano di lavoro, appunto in verticale, ed il suo scopo è anche di occupare meno spazio possibile, e dobbiamo ammettere riuscire molto bene.

Il prodotto viene commercializzato direttamente da Amazon, con tempi di spedizione eccezionalmente rapidi, anche in un solo giorno. La garanzia, se interessati all’acquisto, è la classica di 2 anni.