Il prossimo 1 febbraio si terrà il tanto atteso evento Galaxy Unpacked. Durante il keynote di Samsung, il produttore coreano solleverà ufficialmente il sipario sull’attesa famiglia Galaxy S23, la nuova generazione di top di gamma del brand.

Gli appassionati o i semplici curiosi potranno seguire l’evento in diretta streaming sul sito ufficiale di Samsung. L’appuntamento è fissato per le ore 19.00 e, per essere sicuri di partecipare, è possibile registrarsi per riservare il proprio posto virtuale alla conferenza.

Il keynote sarà incentrato su Galaxy S23, Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra ma non sono da escludere anche altre soprese da parte del brand. Tra queste potrebbe esserci anche il debutto della One UI 5.1, la nuova versione dell’interfaccia proprietaria coreana basata su Android 13.

L’evento Samsung Galaxy Unpacked dedicato al lancio della famiglia Galaxy S23 si terrà il 1 febbraio 2023 alle 19.00 ora italiana

Sebbene Samsung non abbia fornito molti dettagli ufficiali, i leaker hanno fatto trapelare tantissime informazioni sui nuovi top di gamma. I nuovi flagship si preannunciano rivoluzionari, soprattutto sotto il punto di vista del comparto fotografico.

Grazie ad ottiche evolute e ad un software di scatto rinnovato, i device saranno in grado di scattare fotografie eccezionali anche in condizioni di poca luminosità. Questo si rivelerà particolarmente utile per foto in notturna alle stelle e alla luna.

Il nuovo comparto fotografico non sarà l’unica novità a bordo dei Galaxy S23. Samsung utilizzerà nuove memorie RAM e una maggiore capacità della memoria interna. Inoltre, le prestazioni saranno garantire dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che offrirà performance sempre elevate in ogni condizione di utilizzo.