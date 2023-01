Il primo febbraio è sempre più vicino ma l’evento Galaxy Unpacked di Samsung potrebbe non essere necessario. Le informazioni che ogni giorno emergono sulla nuova famiglia Galaxy S23 stanno offrendo tantissimi dettagli sui tre device.

La scheda tecnica si completa ad ogni nuova indiscrezione e proprio in queste ore sono emersi i presunti render ufficiali e le colorazioni disponibili al lancio. A pubblicare queste immagini ci ha pensato il solito Ahmed Qwaider.

Il leaker ha pubblicato su Twitter un cinguettio che non lascia spazio ad interpretazioni. Le immagini mostrano i Galaxy S23 Ultra e S23+ da tutte le prospettive possibili con render degli smartphone visti da varie angolazioni.

⭕️Where are the white and burgundy colors in the Galaxy S23 Ultra😉

There were people saying that there is a Pink Gold color in the S23+

Where is this color and why hasn't it appeared yet😂

What is your favorite color now? pic.twitter.com/VpwkrMK06y

— Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) January 14, 2023