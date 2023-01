I clienti che scelgono Prime Video in Italia sono sempre più numerosi. La piattaforma streaming di Amazon sta riscuotendo ampio successo per i suoi contenuti esclusive, non solo per film e serie tv. Se la grande esclusiva della Champions League tornerà soltanto a partire nel febbraio 2023, in queste ultime battute della stagione natalizia gli utenti potranno gustarsi titoli già divenuti cult come lo special di LOL-Chi ride è fuori.

Amazon Prime Video a costo zero per il 2023

La proposta televisiva, che vede nella Champions League il grande punto di riferimento, fa da contraltare ad una proposta commerciale che può essere definita come altrettanto vantaggiosa per tutti i clienti.

Ancora in questo Capodanno, Prime Video mantiene una caratteristica sotto il punto di vista commerciale che lo differenzia da tutte le altre piattaforme. Il servizio streaming, infatti, garantisce a tutti i nuovi abbonati la possibilità di accedere ad un un mese a costo zero come periodo di prova.

In perfetta linea di continuità con il passato, coloro che optano per il periodo di prova potranno farlo senza alcun genere di vincolo formale. Trascorso il mese, qualora gli utenti decidessero di continuare la visione, potranno farlo al costo di 4,99 euro al mese oppure al costo annuale di 49 euro. Non ci sono penali, invece, per chi disdice.

Oltre a questo metodo, gli utenti possono avere Prime Video gratis anche con Vodafone e con la tv streaming, Vodafone TV. Al semplice prezzo di 5 euro al mese, insieme a tutte le altre esclusive di Vodafone TV, gli utenti del provider inglese si assicurano tutti i contenuti di Amazon Prime Video per almeno dodici mesi.