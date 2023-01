HK ALLPOWERS TECH LIMITED è una società improntata sulla tecnologia dell’energia solare che integra ricerca e sviluppo e produzione. Fin dalla sua fondazione, l’azienda ha avuto come scopo la ricerca e lo sviluppo di prodotti portatili correlati all’energia solare. Le attuali principali categorie di prodotti che offre l’azienda includono caricabatterie portatili per telefoni a pannelli solari, caricabatterie solari per laptop, pannelli solari semi-flessibili solari portatili e sistemi di accumulo di energia solare. Uno degli ultimi prodotti presentati, in particolare, è la nuova batteria portatile AllPowers R4000.

AllPowers R4000, la nuova batteria portatile dell’azienda AllPowers

Uno degli ultimi prodotti di nicchia presentati dal noto marchio AllPowers è AllPowers R4000. Si tratta di una nuova batteria portatile molto interessante dato che è dotata di diverse feature notevoli, partendo dal suo design. Minimal e compatta, questa batteria è facilmente portabile dovunque, per essere utilizzata in ogni momento.

Con la sua capienza da 3600 Wh/ 4000 W, questa batteria è in grado di fornire una energia infinita. Si potranno infatti ricaricare in tempi brevi ed alimentare senza problemi diversi dispositivi, tra cui la friggitrice ad aria, la macchina per il caffè, l’asciugacapelli, il microonde e tanto altro. Sono poi presenti numerose porte input per ricaricare la batteria, tra cui una porta per i pannelli solari da 2000W, una porta input EV da 2000W e una porta AC input da 2200W.

Sono inoltre presenti diverse porte output per ricaricare i vari dispositivi, tra cui 4 porte USB A e 4 porte AC. Sul retro troviamo poi un display LED che permette di interagire con rapidità con il dispositivo. Oltre a questo, l’azienda ha inoltre dotato questa batteria dei controlli vocali e dei controlli Bluetooth tramite smartphone, per rendere ogni operazione ancora più rapida.

Dove acquistare AllPowers R4000

La nuova batteria portatile AllPowers R4000 è acquistabile direttamente sullo store dell’azienda a questo link ad un prezzo di 4299 $, il tutto con una garanzia fino a 5 anni e con spedizione e consegna rapida e gratuita compresa tra 2 e 5 giorni lavorativi. Ricordiamo che AllPowers è una azienda che si rivolge principalmente all’Europa occidentale, al Nord America, all’Asia orientale, all’Europa orientale, al Medio Oriente e ad altri mercati in più di 30 paesi e regioni. AllPowers ha anche collaborato con molte aziende o marchi di fama mondiale, tra cui Hanergy Hanergy, Hikvision e Decalthlon.