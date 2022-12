Durante queste festività natalizie l’operatore telefonico Iliad ha deciso di proporre una nuova offerta di rete mobile come sempre molto allettante. In particolare, si tratta dell’offerta denominata Iliad Flash 120 2023. In realtà, però, possiamo considerarla semplicemente come la proroga della precedente offerta non più disponibile da qualche tempo.

Iliad propone la nuova offerta mobile Iliad Flash 120 2023 con 120 GB

Dallo scorso 29 dicembre 2022 l’operatore telefonico francese aveva deciso di non rendere più disponibile l’offerta mobile Iliad Flash 120. Nel corso delle ultime ore, però, Iliad ha deciso in realtà di riproporla sotto un’altra veste. L’operatore ha infatti lanciato una nuova versione di questo offerta denominata Iliad Flash 120 2023.

In questo caso, l’offerta sarà disponibile per altrettanti giorni, ovvero fino al prossimo 10 gennaio 2023. Quello che offre è sostanzialmente lo stesso di quanto proposto con la precedente offerta. Abbiamo dunque 120 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G+, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile dell’offerta è sempre di 7,99 euro.

L’offerta include anche minuti di chiamate verso alcuni paesi esteri. Tra questi, sono compresi Azzorre, Germania, Andorra, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera, Taiwan.