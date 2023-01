Offerta shock su Amazon, Xiaomi Redmi Note 11 128GB a meno di 180 euro

Con particolare attenzione alle performance, Redmi Note 11 è dotato di un processore Snapdragon 680 a 6nm, per offrire prestazioni superiori risparmiando energia

Un ampio display AMOLED FHD da 6.43 pollici con gamma di colori DCI-P3 fornisce colori e dettagli più vivaci, raggiungendo fino a 1000nit per garantire la visibilità dello schermo anche in pieno giorno; inoltre, con i due altoparlanti lineari posizionati nella parte superiore e inferiore, Redmi Note 11 offre un suono stereo coinvolgente per giocare e guardare video