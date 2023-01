Il 15 ottobre, Dacia ha aperto un nuovo capitolo della sua storia con la rivelazione della Spring Electric. Per il marchio si tratta del primo modello 100% elettrico, ma anche della prima piccola city car. Oltre alla versione per i privati, la Spring Electric avrà una versione specifica per i servizi di car-sharing e una versione Cargo utility.

Dopo aver democratizzato la nuova auto con Logan e poi il SUV con Duster, Dacia sta rendendo accessibile la mobilità elettrica con la Spring. Una city car 100% elettrica, versatile, pratica ed economica da acquistare e utilizzare. Soddisfa l’esigenza di nuove forme di mobilità, senza emissioni inquinanti nell’uso, e il piacere aggiunto di guidare un’auto elettrica.

Dacia è abituata a rompere i codici del mercato. Negli ultimi quindici anni, ha venduto 6,8 milioni di veicoli in 44 paesi. Dopo Logan e Duster, la terza rivoluzione sta avvenendo con Dacia Spring Electric.

Ottima anche per il car sharing

La Spring ha un look deciso e divertente. La sua statura lascia intravedere un alto grado di abitabilità interna. Gli interni accoglienti e ben attrezzati possono ospitare comodamente quattro persone adulte. Il bagagliaio, degno del segmento superiore, offre una capacità di carico di 300 litri.

Nonostante il suo aspetto avventuroso e l’abitabilità da record, Spring Electric sorprende anche per l’autonomia. Riesce a fare 225 km e 295 km nel WLTP City, offre grande versatilità sia nell’utilizzo urbano che extraurbano.

Ma Dacia Spring Electric non è solo un veicolo per privati. Con versioni specifiche dedicate al car-sharing e al mondo dei veicoli commerciali, Dacia offre una risposta pragmatica alle esigenze contemporanee di una mobilità sostenibile accessibile a tutti. Quindi, Spring Electric è disponibile in una versione Cargo per i professionisti delle consegne. Il bagagliaio si estende al posto del sedile posteriore e offre un volume di 800 litri per un carico utile di 325 chili.

La Spring si farà strada in tre mercati distinti: mercato al dettaglio e car-sharing con numerosi operatori di car-sharing in tutta Europa.