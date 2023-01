Xiaomi è impegnata nello sviluppo della sua prima vettura elettrica ormai da qualche tempo. Il produttore cinese vuole entrare da protagonista in questo settore e lo dimostra il forte impegno sotto il punto di vista dello sviluppo.

Nonostante non sia mai stata comunicata una data ufficiale per il rilascio della prima vettura completamente elettrica, gli analisti indicano il 2024 come anno del debutto. Se questa previsione dovesse essere corretta, lo sviluppo dovrebbe essere ormai a buon punto.

Ecco quindi che le nuove indiscrezioni riguardante la vettura assumono tutto un nuovo valore. Per il proprio debutto in questo settore, Xiaomi starebbe lavorando alla realizzazione di una berlina di medie dimensioni. La vettura dovrebbe arrivare in due versioni, una da 400V e l’altra da 800V.

Xiaomi sta sviluppando la prima vettura elettrica, il debutto è previsto nel 2024 ma possiamo già scoprire alcuni dettagli inediti