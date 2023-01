Questo nuovo carro funebre Tesla Model 3 mostra che tutto sta diventando elettrico, anche per il tuo ultimo viaggio in un veicolo.

I carri funebri sono in realtà perfetti con i motori elettrici. Per lo più percorrono distanze relativamente brevi dalle pompe funebri o dalle chiese ai cimiteri e generalmente hanno tutto il tempo per ricaricare la batteria tra una guida e l’altra.

Ma sono per lo più costruiti aftermarket su veicoli esistenti e ci è voluto del tempo prima che i costruttori passassero all’elettrico.

Alcune pompe funebri e produttori di carri funebri hanno visto l’opportunità da un po’ di tempo, sono molti infatti quelli che hanno iniziato ad utilizzare veicoli Tesla e una Leaf per creare carri funebri completamente elettrici. Per quanto riguarda i veicoli Tesla che sono stati trasformati in carri funebri, è stata principalmente la Model S.

Un nuovo stravagante modello

Ma per la prima volta, ora vediamo un carro funebre Tesla Model 3.

Derks, produttore di carro funebre e limousine con sede nei Paesi Bassi, ha presentato questo nuovo impressionante carro funebre. L’azienda afferma che è costruita su una Model 3 Standard Range Plus.

La base della Tesla Hearse 3 è la Model 3, dotata di un pacchetto gamma Standard plus e trazione posteriore, il che significa che l’autonomia dopo la conversione è compresa tra 350 e 375 km.

Ha un enorme portellone posteriore e tende elettriche tutt’intorno alla parte posteriore.

Come carro funebre, il Tesla Hearse 3 è costruito di serie con un portellone posteriore e una carrozzeria leggera e composita al 100%. Il veicolo è dotato di piccole porte laterali con vani di stivaggio dietro di esse e pavimento del cassone allungabile. Di serie, il veicolo è dotato di tende elettriche e illuminazione a LED nella zona box. Un cielo stellato, fioriere estensibili e un cassetto sotto il pavimento tra le varie opzioni.